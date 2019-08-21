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РИА Новости

Трамп рассказал о преимуществах возвращения России в G7

19:17 21.08.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завил, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если РФ вернется в G7.
Трамп вновь повторил, что президент России Владимир Путин переиграл бывшего американского лидера Барака Обаму по Крыму, из-за чего Москву исключили из G7.
"Это (обсуждение вопросов - ред.) было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7", - сказал президент США журналистам.
Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, президент США поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".
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Вчера, 19:10РИА Новости
Лавров оценил перспективы возвращения к формату G8
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Подготовка к открытию саммита G7 в Брюсселе
Вчера, 15:30Радио
Дискуссия вместо "междоусобчика". В России оценили приглашение на саммит G7
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G7Дональд ТрампG8Барак ОбамаВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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