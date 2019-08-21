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РИА Новости

Лавров оценил перспективы передачи Киеву украинских моряков

19:15 21.08.2019 (обновлено: 19:34 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной необходимо согласовывать все правовые аспекты, нужно не гнаться за сенсацией, а добиваться результата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы знаете, что президент (Украины Владимир) Зеленский дважды звонил президенту (России Владимиру) Путину, они обсуждали общее положение дел. Прежде всего, в урегулировании на Донбассе, но также и отдельные аспекты двусторонних отношений. В том числе, как это сообщалось, они обсуждали и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, может произойти до конца августа.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
31 июля, 15:20Радио
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"В принципе, для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. Конечно, нужно не забывать о том, что речь идет все-таки о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - подчеркнул он.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом занимавшего в то время пост президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
24 июля, 17:04Сказано в эфире - Радио Sputnik
Сенатор: понятно, что украинские моряки вернутся на родину. Вопрос – когдаВ Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению на родину моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, в Москве это не подтверждают. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков, вопрос пока остается открытым.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаПолитика
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