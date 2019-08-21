Лавров оценил перспективы передачи Киеву украинских моряков

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной необходимо согласовывать все правовые аспекты, нужно не гнаться за сенсацией, а добиваться результата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, что президент (Украины Владимир) Зеленский дважды звонил президенту (России Владимиру) Путину, они обсуждали общее положение дел. Прежде всего, в урегулировании на Донбассе, но также и отдельные аспекты двусторонних отношений. В том числе, как это сообщалось, они обсуждали и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, может произойти до конца августа.

"В принципе, для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. Конечно, нужно не забывать о том, что речь идет все-таки о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - подчеркнул он.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.