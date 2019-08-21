Президенты России и Финляндии обсудили технологии по переработке мусора

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — РИА Новости. Финляндия хотела бы предложить России свои технологии в области утилизации и переработки отходов, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Путин находится в среду с однодневным визитом в Финляндии.

"Мы наметили некоторые потенциальные перспективные новые направления для взаимодействия, в особенности по обращению с отходами. Мы считаем свои системы и свои наработки очень положительными", - отметил Ниинистё.