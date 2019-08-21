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РИА Новости

Лавров: Россия предложила США принять конкретные шаги для продления СНВ

19:11 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. 21 августа 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. 21 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия предложила США принять конкретные шаги для продления СНВ, ждет ответа США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не так много осталось договоренностей в этой сфере (контроля над вооружениями - ред.) и ими надо дорожить. Имею в виду в том числе и договор о СНВ между нашей страной и США, он истекает в феврале следующего года. Мы предложили США предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить его продление, пока ждем ответа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
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Хайко МаасДоговор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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