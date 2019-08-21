Лавров: Россия предложила США принять конкретные шаги для продления СНВ

"Не так много осталось договоренностей в этой сфере (контроля над вооружениями - ред.) и ими надо дорожить. Имею в виду в том числе и договор о СНВ между нашей страной и США, он истекает в феврале следующего года. Мы предложили США предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить его продление, пока ждем ответа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.