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РИА Новости

Лавров оценил перспективы возвращения к формату G8

19:10 21.08.2019 (обновлено: 19:19 21.08.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности возвращения к формату G8, заявил, что Россия рассмотрит и ответит на обращения "большой семерки", если такие будут.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице. Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как президент РФ Владимир Путин "перехитрил его".
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Вчера, 19:17РИА Новости
Трамп рассказал о преимуществах возвращения России в G7
"Насчет "восьмерки". Президент (России Владимир) Путин, общаясь с прессой до начала переговоров в Брегансоне, когда ему задали этот вопрос, он сказал, что "восьмерки" то не существует, ее просто нет. Есть "группа семи", они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там примут, будет предполагать обращение к России, то, конечно, мы рассмотрим и ответим", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия в вопросе приглашения на саммит "большой семерки" (G7) в 2020 году ждет конкретных предложений, обсуждение этой темы нужно вести в профессиональной, а не публично-развлекательной сфере.
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Сергей ЛавровМИД РФG8РоссияВ мире
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