Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Международная научная группа из Индии, США и Европы выяснила происхождение человеческих останков, обнаруженных на берегу высокогорного ледникового озера Рупкунд в Гималаях, также известного как Озеро Скелетов. Об этом сообщает портал Международная научная группа из Индии, США и Европы выяснила происхождение человеческих останков, обнаруженных на берегу высокогорного ледникового озера Рупкунд в Гималаях, также известного как Озеро Скелетов. Об этом сообщает портал Phys.org

Скелеты более 500 людей были найдены в 1942 году в индийском штате Уттаракханд. До недавнего времени ученые считали, что все кости принадлежат погибшим во время одного катастрофического события.

Исследователи провели биомолекулярные анализы митохондриальной ДНК 72 человек и выяснили, что это останки, по крайней мере, трех генетически отличных друг от друга групп, которые оказались на берегу водоема в разные периоды. В двух случаях временной интервал составил тысячу лет.

Секвенирование генома 38 скелетов показало, что 23 из них принадлежат выходцам из современной Индии, 14 — из Крита и Греции, а еще у одного родословная типична для Юго-Восточной Азии.

"Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Рупкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира", — говорит автор исследования Эдаоин Харн из Гарвардского университета.

Выходцы из Индии погибли на берегу Рупкунда в седьмом — десятом веках нашей эры. Две другие группы пришли к водоему как минимум через тысячу лет — в 17-20 веках.

"Эти данные отражают значимость радиоуглеродного анализа, ведь ранее предполагалось, что скелеты появились на озере Рупкунд в результате одного катастрофического события", — отметил один из старших авторов работы Дуглас Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.