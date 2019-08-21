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РИА Новости

Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов

19:18 21.08.2019 (обновлено: 19:33 21.08.2019)
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CC BY 4.0 / Atish Waghwase / Озеро Рупукунд
Озеро Рупукунд
CC BY 4.0 / Atish Waghwase /
МОСКВА, 21 авг РИА Новости. Международная научная группа из Индии, США и Европы выяснила происхождение человеческих останков, обнаруженных на берегу высокогорного ледникового озера Рупкунд в Гималаях, также известного как Озеро Скелетов. Об этом сообщает портал Phys.org.
Скелеты более 500 людей были найдены в 1942 году в индийском штате Уттаракханд. До недавнего времени ученые считали, что все кости принадлежат погибшим во время одного катастрофического события.
CC BY 4.0 / Springer Nature Publishing AG / Карта с указанием расположения озера Рупкунд
Карта с указанием расположения озера Рупкунд
CC BY 4.0 / Springer Nature Publishing AG /
Карта с указанием расположения озера Рупкунд
Исследователи провели биомолекулярные анализы митохондриальной ДНК 72 человек и выяснили, что это останки, по крайней мере, трех генетически отличных друг от друга групп, которые оказались на берегу водоема в разные периоды. В двух случаях временной интервал составил тысячу лет.
Секвенирование генома 38 скелетов показало, что 23 из них принадлежат выходцам из современной Индии, 14 — из Крита и Греции, а еще у одного родословная типична для Юго-Восточной Азии.
"Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Рупкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира", — говорит автор исследования Эдаоин Харн из Гарвардского университета.
CC BY 4.0 / Atish Waghwase / Озеро Рупукунд
Озеро Рупукунд
CC BY 4.0 / Atish Waghwase /
Озеро Рупукунд
Выходцы из Индии погибли на берегу Рупкунда в седьмом десятом веках нашей эры. Две другие группы пришли к водоему как минимум через тысячу лет — в 17-20 веках.
"Эти данные отражают значимость радиоуглеродного анализа, ведь ранее предполагалось, что скелеты появились на озере Рупкунд в результате одного катастрофического события", — отметил один из старших авторов работы Дуглас Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Как подчеркивают ученые, до сих пор непонятно, что привело людей к водоему и как они погибли.
CC BY-SA 4.0 / Schwiki / Кости на озере Рупкунд
Кости на озере Рупкунд
CC BY-SA 4.0 / Schwiki /
Кости на озере Рупкунд
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ГималаиУттаракхандИндияРИА Наука
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