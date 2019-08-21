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РИА Новости
Медиавойны

Лавров раскритиковал ситуацию с дискриминацией RT и Sputnik в Европе

19:08 21.08.2019 (обновлено: 20:00 21.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страны Европы, вводя ограничения против телеканала RT и агентства Sputnik, нарушают свои международные обязательства в рамках ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас происходит в отношении RT, например, и Sputnik, я уже сказал, что запрещают им появляться на брифингах, изобретают некие программы в интернете, которые автоматически блокировать будут те репортажи, которые считают власти соответствующей страны неприемлемыми в политическом плане. Это нарушение обязательств (в рамках ОБСЕ) о прямом доступе к информации населения", - заявил Лавров по итогам российско-немецких переговоров на уровне глав МИД в Москве.
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12 июля, 21:58Медиавойны
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Он подчеркнул, что в России в отношении зарубежных СМИ ограничительных мер не применяли. Лавров напомнил, что RT и Sputnik отказывают в аккредитации в Елисейском дворце, а немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank уведомили структуры RT о прекращении обслуживания без объяснения причин.
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