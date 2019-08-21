Лавров раскритиковал ситуацию с дискриминацией RT и Sputnik в Европе

"То, что сейчас происходит в отношении RT, например, и Sputnik, я уже сказал, что запрещают им появляться на брифингах, изобретают некие программы в интернете, которые автоматически блокировать будут те репортажи, которые считают власти соответствующей страны неприемлемыми в политическом плане. Это нарушение обязательств (в рамках ОБСЕ) о прямом доступе к информации населения", - заявил Лавров по итогам российско-немецких переговоров на уровне глав МИД в Москве.