Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными вооружениями, мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. А то, что мы вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот факт, что испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими", - заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос об инциденте под Севердвинском.

"Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - добавил он.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами.