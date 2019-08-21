Оставшиеся участники СВПД продолжат работу над сохранением сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Остающиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану продолжат работу над сохранением договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия и Германия являются участниками СВПД по иранской ядерной программе. У нас вызывает глубокое беспокойство ситуация, которая сложилась в результате одностороннего выхода США из этого международного соглашения, одобренного СБ ООН. Причем США не просто вышли, но и взяли на себя право запретить всем остальным участникам СВПД и всем членам ООН в принципе выполнять эту договоренность" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

"Это печальная ситуация, и мы вместе с остающимися участниками СВПД будем работать над тем, чтобы все-таки не допустить развала этого очень важного соглашения как с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, так и с точки зрения укрепления режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.