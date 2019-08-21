Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T19:41Z
https://ria.ru/20190821/1557759166.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155765/93/1557659361_0:119:3072:1847_1036x0_80_0_0_9755231e68c2e23b47da00bf4242347c.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что рано говорить о планах на 2024 год

18:55 21.08.2019 (обновлено: 19:41 21.08.2019)
0
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, чем он будет заниматься после 2024 года.
"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста, в какой позиции он себя видит в 2025 году.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
27 июня, 21:24РИА Новости
Путин ответил на вопрос о преемнике
3122011
Обсудить 2
Владимир ПутинХельсинкиРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
"Россия может обойтись без СЕ": о чем говорил Путин на встрече с Ниинистё
РИА
Новости
Вид Земли с МКС
Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Лента
новостей
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
Путин оценил характер митингов за рубежом
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал "неподходящей" реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"
Игрушка Чебурашка
"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров прокомментировал слова Макрона о единой Европе
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД
Премьер-министр Борис Джонсон
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
07:24Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента новостейМолния