Путин заявил, что рано говорить о планах на 2024 год

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, чем он будет заниматься после 2024 года.

"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", - сказал Путин в ответ на вопрос журналиста, в какой позиции он себя видит в 2025 году.