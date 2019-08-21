Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.