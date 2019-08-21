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РИА Новости

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

18:54 21.08.2019 (обновлено: 03:09 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.
"Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов", - добавил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Вчера, 18:29РИА Новости
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
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Саули НиинистеСовет ЕвропыВладимир ПутинЕвропаХельсинкиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Независимая Россия, не нужна в Совете Европы, а другой не будет.
21 августа, 19:17
Иван Сусанин28
223520221
Нормальный такой президент...Настоящий управленец!Или управленщик?...Заплатил МИЛЛИАРД рублей взносу!!!И понял что можно обойтись...
21 августа, 19:20
Максимус Трой
5716832165
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