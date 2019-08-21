В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов США выступила против разработки ракет, которые ранее были запрещены договором РСМД, а также ракет с ядерными зарядами малой мощности.

Кроме того, законодатели призывают продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, после того, как США вышли из него в одностороннем порядке. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Письмо с призывом предотвратить новую гонку вооружений подписали 18 сенаторов во главе с Элизабет Уоррен, которая баллотируется в президенты от Демократической партии. Обращение направлено руководителям комитета по вооруженным силам сената республиканцу Джим Инхофу и демократу Джеку Риду.

Авторы письма просят включить упомянутые ключевые положения о ядерном оружии в окончательный закон об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года). Эти положения ранее были включены в проект оборонного бюджета, подготовленного Палатой представителей, где большинство в отличие от сената имеют демократы.

Речь идет о запрете на развертывание маломощной ядерной боеголовки W76-2 для баллистической ракеты подводного базирования Trident D5. Сенаторы называют это решение Пентагона "плохо продуманным" и полагают, что оно "уменьшит порог для ядерного применения и сделает ядерную эскалацию более вероятной". Кроме того, сенаторы утверждают, что развертывание таких ракет "поставит под угрозу наши ядерные подводные лодки – наш самый ценный стратегический актив".

Говоря о необходимости продления СНВ-3, сенаторы напоминают, что это возможно с февраля 2021 года до февраля 2026 года, "если только Россия не нарушает существенно договор или другое соглашение о контроле над вооружениями с равными или более всеобъемлющими ограничениями и положениями о проверке".

"СНВ-3 не только обеспечивает столь необходимую ядерную стабильность, но и дает Соединенным Штатам бесценное представление о ядерном арсенале России", - отмечают авторы письма, напоминая, что одной из заявленных целей администрации республиканца Дональда Трампа является как раз выработка соглашений о контроле над вооружениями.

Также сенаторы призывают включить положение, направленное на предотвращение "гонки вооружений на европейском или азиатском театрах военных действий после краха Договора РСМД".