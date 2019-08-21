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РИА Новости

В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД

18:54 21.08.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов США выступила против разработки ракет, которые ранее были запрещены договором РСМД, а также ракет с ядерными зарядами малой мощности.
Кроме того, законодатели призывают продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, после того, как США вышли из него в одностороннем порядке. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
Письмо с призывом предотвратить новую гонку вооружений подписали 18 сенаторов во главе с Элизабет Уоррен, которая баллотируется в президенты от Демократической партии. Обращение направлено руководителям комитета по вооруженным силам сената республиканцу Джим Инхофу и демократу Джеку Риду.
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Авторы письма просят включить упомянутые ключевые положения о ядерном оружии в окончательный закон об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года). Эти положения ранее были включены в проект оборонного бюджета, подготовленного Палатой представителей, где большинство в отличие от сената имеют демократы.
Речь идет о запрете на развертывание маломощной ядерной боеголовки W76-2 для баллистической ракеты подводного базирования Trident D5. Сенаторы называют это решение Пентагона "плохо продуманным" и полагают, что оно "уменьшит порог для ядерного применения и сделает ядерную эскалацию более вероятной". Кроме того, сенаторы утверждают, что развертывание таких ракет "поставит под угрозу наши ядерные подводные лодки – наш самый ценный стратегический актив".
Говоря о необходимости продления СНВ-3, сенаторы напоминают, что это возможно с февраля 2021 года до февраля 2026 года, "если только Россия не нарушает существенно договор или другое соглашение о контроле над вооружениями с равными или более всеобъемлющими ограничениями и положениями о проверке".
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"СНВ-3 не только обеспечивает столь необходимую ядерную стабильность, но и дает Соединенным Штатам бесценное представление о ядерном арсенале России", - отмечают авторы письма, напоминая, что одной из заявленных целей администрации республиканца Дональда Трампа является как раз выработка соглашений о контроле над вооружениями.
Также сенаторы призывают включить положение, направленное на предотвращение "гонки вооружений на европейском или азиатском театрах военных действий после краха Договора РСМД".
"Это положение запрещает финансирование новых ракет типа РСМД до тех пор, пока не будут приняты прагматичные дипломатические и стратегические планы. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут и должны ответить на нарушение Россией Договора о РСМД, но мы должны сделать это таким образом, чтобы не способствовать возобновлению гонки вооружений и не вбивать клин в наши существующие альянсы", - уверены авторы письма.
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