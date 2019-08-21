Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали - события в Москве и протестные акции - не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о протестных митингах в Москве.