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РИА Новости

Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

18:52 21.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали - события в Москве и протестные акции - не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о протестных митингах в Москве.
Президент РФ Владимир Путин
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссияВ мире
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Владимир Владимирович, можете спать спокойно, мы, верные вам граждане, не допустим в России хаоса и нового Майдана, раскрученный ГОСДЕПОМ США. Спасибо, что вы есть.
21 августа, 19:40
Можем Повторить
471006
Ты не сравнивай, а делай выводы.
21 августа, 19:43
Валерий Назаров
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