Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали - события в Москве и протестные акции - не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о протестных митингах в Москве.