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РИА Новости

Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты

18:51 21.08.2019 (обновлено: 00:02 22.08.2019)
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
"Я согласен с президентом Финляндии, нам, безусловно, нужен диалог по этим вопросам. Пока этого диалога нет. Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
Вчера, 18:49РИА Новости
Лавров прокомментировал испытание США крылатой ракеты
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Владимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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