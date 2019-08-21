Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

"Я согласен с президентом Финляндии, нам, безусловно, нужен диалог по этим вопросам. Пока этого диалога нет. Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - сказал Путин.