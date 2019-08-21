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РИА Новости

Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

18:49 21.08.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
© Sputnik / Виктор Толочко
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Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик . Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 21 июля, является самым действенным по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Перемирие, согласованное трехсторонней контактной группой и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске
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