Сайдик отметил эффективность перемирия в Донбассе

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 21 июля, является самым действенным по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, заявил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Перемирие, согласованное трехсторонней контактной группой и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске