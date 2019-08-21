Путин договорился с Ниинисте о расширении взаимодействия в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Финляндии Саули Ниинисте продолжать расширение сотрудничества в сфере экологии.

"Договорились и дальше расширять взаимодействие по экологической тематике, в том числе, в рамках Арктического совета", - сказал глава государства на встрече с финским президентом.