Путин договорился с Ниинисте о расширении взаимодействия в сфере экологии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Финляндии Саули Ниинисте продолжать расширение сотрудничества в сфере экологии.
"Договорились и дальше расширять взаимодействие по экологической тематике, в том числе, в рамках Арктического совета", - сказал глава государства на встрече с финским президентом.
Путин подчеркнул, что Россия и Финляндия тесно сотрудничают в области охраны окружающей среды. Так, в сентябре представители порядка 30 регионов России приедут в Финляндию "для обмена опытом в природоохранной сфере".