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РИА Новости

Путин договорился с Ниинисте о расширении взаимодействия в сфере экологии

18:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Финляндии Саули Ниинисте продолжать расширение сотрудничества в сфере экологии.
"Договорились и дальше расширять взаимодействие по экологической тематике, в том числе, в рамках Арктического совета", - сказал глава государства на встрече с финским президентом.
Путин подчеркнул, что Россия и Финляндия тесно сотрудничают в области охраны окружающей среды. Так, в сентябре представители порядка 30 регионов России приедут в Финляндию "для обмена опытом в природоохранной сфере".
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Саули НиинистеАрктический советВладимир ПутинФинляндияРоссияВ мире
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