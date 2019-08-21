Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"

"Подтвердили заинтересованность углублять и инвестиционное сотрудничество, содействовать нашим компаниям в реализации крупных проектов, включая "Северный поток-2". Мы приветствуем настрой германского бизнеса на активную работу в Российской Федерации, что подтвердилось в ходе недавнего "Петербургского экономического форума", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru

"Северный поток – 2" Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.