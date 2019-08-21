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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Германии "Северный поток – 2"

18:45 21.08.2019 (обновлено: 18:50 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на переговорах с немецким коллегой Хайко Маасом проект "Северный поток-2", стороны намерены продолжить его реализацию.
"Подтвердили заинтересованность углублять и инвестиционное сотрудничество, содействовать нашим компаниям в реализации крупных проектов, включая "Северный поток-2". Мы приветствуем настрой германского бизнеса на активную работу в Российской Федерации, что подтвердилось в ходе недавнего "Петербургского экономического форума", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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Северный поток-2Сергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
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