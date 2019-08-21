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РИА Новости

К проекту "Детство без опасности" присоединились еще три российских региона

18:40 21.08.2019
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© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииДети у пешеходного перехода
Дети у пешеходного перехода
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Татарстан, Саратовская и Ростовская области стали участниками проекта, направленного на обучение будущих родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, сообщает ГУОБДД МВД России.
Социальная программа "Детство без опасности", которая к 2021 году будет работать в 100 городах России, стартовала в июле; на данный момент с учетом трех присоединившихся регионов тренинги проходят уже в 13 субъектах Российской Федерации. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Госавтоинспекцией МВД России при поддержке экспертного центра "Движение без опасности".
В Татарстане в рамках анонсирующей пресс-конференции руководитель региональной Госавтоинспекции Ленар Габдурахманов передал Республиканской клинической больнице три детских автокресла, которые молодые родители смогут арендовать для первой поездки новорожденного ребенка.

"Любое пренебрежение ПДД при перевозке ребенка в автомобиле может обернуться трагедией, поэтому в силах каждого быть внимательными на дороге, приучать ребенка с самых первых дней к детскому автокреслу", - сказал глава ГИБДД региона.

В Татарстане, Саратовской и Ростовской областях на базе перинатальных центров теперь несколько раз в неделю будут проходить тренинги, в рамках которых медицинские работники расскажут будущим родителям о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской.
Сотрудники перинатальных центров, которые будут проводить мастер-классы, уже прошли обучение у профессиональных тренеров и получили сертификат-подтверждение.
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