К проекту "Детство без опасности" присоединились еще три российских региона

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Татарстан, Саратовская и Ростовская области стали участниками проекта, направленного на обучение будущих родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, сообщает ГУОБДД МВД России.

Социальная программа "Детство без опасности", которая к 2021 году будет работать в 100 городах России, стартовала в июле; на данный момент с учетом трех присоединившихся регионов тренинги проходят уже в 13 субъектах Российской Федерации. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Госавтоинспекцией МВД России при поддержке экспертного центра "Движение без опасности".

В Татарстане в рамках анонсирующей пресс-конференции руководитель региональной Госавтоинспекции Ленар Габдурахманов передал Республиканской клинической больнице три детских автокресла, которые молодые родители смогут арендовать для первой поездки новорожденного ребенка.

"Любое пренебрежение ПДД при перевозке ребенка в автомобиле может обернуться трагедией, поэтому в силах каждого быть внимательными на дороге, приучать ребенка с самых первых дней к детскому автокреслу", - сказал глава ГИБДД региона.

В Татарстане, Саратовской и Ростовской областях на базе перинатальных центров теперь несколько раз в неделю будут проходить тренинги, в рамках которых медицинские работники расскажут будущим родителям о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке, правилах перехода дороги с коляской.