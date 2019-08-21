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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД

18:39 21.08.2019 (обновлено: 19:30 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты московского парламента, которых впоследствии не зарегистрировали.
"Что касается событий в России, в Москве, в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о проходящих в Москве протестных митингах.
"В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые "мертвые души" - есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих листах подписных. Это не ошибка, это фальсификация", - подчеркнул он.
Российский лидер, говоря о получивших отказ в регистрации кандидатах, отметил, что "есть законный способ защиты своих прав - обращение в суд". "И как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, человек восстановлен в правах избираться в парламент Москвы", - продолжил он.
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия
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Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).
При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, окружная комиссия его зарегистрировала.
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