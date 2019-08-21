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РИА Новости

Путин заявил об окончании работ на финском участке "Северного потока – 2"

18:33 21.08.2019 (обновлено: 18:49 21.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта "Северный поток-2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту.
В сентябре 2018 года началась прокладка газопровода "Северный поток-2" через исключительную экономическую зону Финляндии.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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"Идея не очень…". США нашли новую альтернативу "Северному потоку-2"СМИ сообщили о поддерживаемом США конкуренте "Северному потоку-2". Речь идет о трубопроводе EastMed из Восточного Средиземноморья в Италию. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Разуваев оценил идею.
"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", - сказал Путин после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.
Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".
Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений в целом, российский лидер согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинистё.
По словам Путина, сегодня двустороннее взаимодействие идет как на высшем уровне, так и по линии правительств, министерств, ведомств, регионов, между общественными организациями, растет инвестиционное сотрудничество и товарооборот, осуществляются крупные совместные проекты.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 01:52РИА Новости
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Северный поток-2Владимир ПутинФинляндияРоссияЭкономика
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