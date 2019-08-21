В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Один человек погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, погиб один человек - пилот вертолета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поиски в районе крушения воздушного судна продолжаются.
Ранее сообщалось, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, ведется поиск находившихся на борту воздушного судна людей.