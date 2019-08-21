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РИА Новости

Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС

18:29 21.08.2019 (обновлено: 18:40 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Вчера, 17:40РИА Новости
Ниинисте внимательно следил за переговорами Путина и Макрона
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Саули НиинистеЕвросоюзВладимир ПутинФинляндияРоссияВ мире
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