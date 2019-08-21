Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.