МИД решает вопрос о вылете врачей в Турцию для помощи пострадавшей девочке

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решается вопрос о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи двенадцатилетней девочке из РФ, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами сообщил в среду, что девочка четыре раза пережила клиническую смерть, и ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы.

"Со своей стороны могу сказать, что по итогам видеоконференции идет проработка вопроса о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи ребенку на месте. Перевозить девочку сейчас, по мнению медиков, не представляется возможным", - написала Захарова на своей странице в Facebook

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.