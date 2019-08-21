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РИА Новости

МИД решает вопрос о вылете врачей в Турцию для помощи пострадавшей девочке

18:22 21.08.2019
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Решается вопрос о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи двенадцатилетней девочке из РФ, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами сообщил в среду, что девочка четыре раза пережила клиническую смерть, и ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы.
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"Со своей стороны могу сказать, что по итогам видеоконференции идет проработка вопроса о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи ребенку на месте. Перевозить девочку сейчас, по мнению медиков, не представляется возможным", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
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Мария ЗахароваМИД РФТурцияРоссияВ мире
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