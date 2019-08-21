Россиянин попытался улететь в Рим с 1,5 тысячи пачек сигарет

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шереметьевская таможня изъяла более 1,5 тысяч пачек сигарет из багажа у россиянина, который собирался лететь в Рим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Москва-Рим выявили гражданина России 1983 года рождения, который в своем багаже пытался провезти 1517 пачек безакцизных сигарет известной марки", - рассказал собеседник агентства.

Проведённая экспертиза установила, что стоимость сигарет составила 530 тысяч 950 рублей.