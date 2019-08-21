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РИА Новости

Россиянин попытался улететь в Рим с 1,5 тысячи пачек сигарет

18:17 21.08.2019 (обновлено: 18:18 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Шереметьевская таможня изъяла более 1,5 тысяч пачек сигарет из багажа у россиянина, который собирался лететь в Рим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Москва-Рим выявили гражданина России 1983 года рождения, который в своем багаже пытался провезти 1517 пачек безакцизных сигарет известной марки", - рассказал собеседник агентства.
Проведённая экспертиза установила, что стоимость сигарет составила 530 тысяч 950 рублей.
"Также установлено, что данные сигареты не имеют российских акцизных марок и маркировки единым знаком обращения продукции на рынке", - добавили в таможне.
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