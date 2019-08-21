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РИА Новости
Школа волонтера

Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске прошел необычный флешмоб

18:16 21.08.2019
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© Фото предоставлено МедиаЦентр PRo46 | Школа №46Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске пошел необычный флешмоб
Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске пошел необычный флешмоб
© Фото предоставлено МедиаЦентр PRo46 | Школа №46
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Необычную акцию устроили участники Фестиваля "Таврида – АРТ" из Удмуртии. 21 августа перед отъездом на фестиваль они станцевали в национальных костюмах под музыку местной группы "Эктоника".
Флэшмоб состоялся 21 августа прямо в аэропорту города Ижевска перед посадкой на рейс Ижевск – Симферополь.
В разных регионах страны прошел ряд флешмобов, посвященных старту фестиваля "Таврида – АРТ"
"Таврида – АРТ" – первый в России фестиваль творческих сообществ. Его участниками стали 4 500 молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов.
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Школа волонтераУдмуртияИжевск
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