Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске прошел необычный флешмоб

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Необычную акцию устроили участники Фестиваля "Таврида – АРТ" из Удмуртии. 21 августа перед отъездом на фестиваль они станцевали в национальных костюмах под музыку местной группы "Эктоника".
Флэшмоб состоялся 21 августа прямо в аэропорту города Ижевска перед посадкой на рейс Ижевск – Симферополь.
В разных регионах страны прошел ряд флешмобов, посвященных старту фестиваля "Таврида – АРТ"
"Таврида – АРТ" – первый в России фестиваль творческих сообществ. Его участниками стали 4 500 молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов.