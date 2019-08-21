Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске прошел необычный флешмоб

Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске пошел необычный флешмоб

© Фото предоставлено МедиаЦентр PRo46 | Школа №46 Зажигательный танец в аэропорту – в Ижевске пошел необычный флешмоб

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Необычную акцию устроили участники Фестиваля "Таврида – АРТ" из Удмуртии. 21 августа перед отъездом на фестиваль они станцевали в национальных костюмах под музыку местной группы "Эктоника".

Флэшмоб состоялся 21 августа прямо в аэропорту города Ижевска перед посадкой на рейс Ижевск – Симферополь.

В разных регионах страны прошел ряд флешмобов, посвященных старту фестиваля "Таврида – АРТ"