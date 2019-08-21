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РИА Новости

"АвтоВАЗ", "Камаз" и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС

18:39 21.08.2019 (обновлено: 18:40 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа заводе ОАО "КАМАЗ"
На заводе ОАО КАМАЗ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ", "Камаз", Mercedes-Benz Rus и ряд других автопроизводителей готовы перейти на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) с сентября 2019 года, говорится в сообщении АО "Электронный паспорт", администрирующего систему.
По данным компании, в Минпромторге состоялось совещание с крупнейшими автопроизводителями и импортерами по вопросу введения ЭПТС под руководством замглавы ведомства Александра Морозова. "В ходе совещания, приняв во внимание факт реально работающей в настоящее время в России системы электронных паспортов, а также фактически начатую большинством производителей работу в системе, был определен перечень компаний, готовых полностью (или по определенным моделям) перейти на оформление ЭПТС уже с сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди таких компаний "Камаз", "АвтоВАЗ", Mercedes, "Автотор", Ford Sollers, Mazda Sollers, Haval, производитель полуприцепов "Сеспель", "Тонар", производитель дорожно-строительной и спецавтотехники "Бецема" и другие.
Первые легковые машины с ЭПТС в тестовом порядке были проданы в России весной. Тогда была отработана смена собственника по цепочке организация-изготовитель - дистрибьютор - официальный дилер - конечный покупатель (юридическое лицо) с отражением в ЭПТС на каждом этапе и дальнейшей регистрацией автомобиля в ГИБДД.
По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.
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14 марта, 17:53РИА Новости
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