МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов, их потребление по итогам 2018 года составило 21,7 килограмма на человека, становясь все ближе к историческому максимуму 2013-2014 годов, следует из данных Росстата.

Согласно отчету ведомства, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в 2018 году составило 21,7 килограмма на душу населения - столько же, сколько и в 2012 году. Между тем, в 2013-2014 годах объем потребления вырос до 22,3 килограмма, затем - за два последующих года, - понизился до 21,1 килограмма, а в 2017 году начал восстанавливаться, составив 21,5 килограмма на душу населения.

"В 2013-2014 годах потребление рыбы в пересчете на душу населения находилось на историческом максимуме – 22,3 килограмма на человека - это больше, чем во времена СССР", - сказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он считает, что в первую очередь обеспечить рост потребления удалось благодаря высокому насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией. "Сегодня на прилавках российских магазинов представлены и популярные виды рыбы, и дорогостоящие морские деликатесы, и большой выбор продуктов переработки отечественного производства. Важный фактор, влияющий на потребление, - наличие социальных программ, предусматривающих специальные (доступные) цены на рыбу, такие программы сейчас активно внедряются на Дальнем Востоке", - сказал глава ВАРПЭ.

Еще одним драйвером он назвал усиление работы рыбацкого сообщества по изучению и анализу потребления рыбы в России. В качестве примера Зверев привел исследование ВЦИОМ, проведенное в прошлом году по заказу ассоциации. "Данные опроса зафиксировали высокий потребительский спрос – 81% опрошенных покупают рыбу не реже одного раза в месяц; при этом среди жителей Дальнего Востока этот показатель – 90%", - напомнил эксперт. "Данные Росстата по потреблению рыбы подтверждают, что мы движемся в верном направлении", - сказал глава ВАРПЭ.