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РИА Новости

Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов

18:14 21.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с морепродуктами на Дорогомиловском рынке в Москве
Прилавок с морепродуктами на Дорогомиловском рынке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов, их потребление по итогам 2018 года составило 21,7 килограмма на человека, становясь все ближе к историческому максимуму 2013-2014 годов, следует из данных Росстата.
Согласно отчету ведомства, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в 2018 году составило 21,7 килограмма на душу населения - столько же, сколько и в 2012 году. Между тем, в 2013-2014 годах объем потребления вырос до 22,3 килограмма, затем - за два последующих года, - понизился до 21,1 килограмма, а в 2017 году начал восстанавливаться, составив 21,5 килограмма на душу населения.
"В 2013-2014 годах потребление рыбы в пересчете на душу населения находилось на историческом максимуме – 22,3 килограмма на человека - это больше, чем во времена СССР", - сказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он считает, что в первую очередь обеспечить рост потребления удалось благодаря высокому насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией. "Сегодня на прилавках российских магазинов представлены и популярные виды рыбы, и дорогостоящие морские деликатесы, и большой выбор продуктов переработки отечественного производства. Важный фактор, влияющий на потребление, - наличие социальных программ, предусматривающих специальные (доступные) цены на рыбу, такие программы сейчас активно внедряются на Дальнем Востоке", - сказал глава ВАРПЭ.
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Еще одним драйвером он назвал усиление работы рыбацкого сообщества по изучению и анализу потребления рыбы в России. В качестве примера Зверев привел исследование ВЦИОМ, проведенное в прошлом году по заказу ассоциации. "Данные опроса зафиксировали высокий потребительский спрос – 81% опрошенных покупают рыбу не реже одного раза в месяц; при этом среди жителей Дальнего Востока этот показатель – 90%", - напомнил эксперт. "Данные Росстата по потреблению рыбы подтверждают, что мы движемся в верном направлении", - сказал глава ВАРПЭ.
По данным Росрыболовства, российские рыбаки с начала 2019 года по 21 августа выловили около 3,35 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 1,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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