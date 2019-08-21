Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за сработавшего индикатора закрылков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Москвы в Ухту (Коми), вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за сработавшего индикатора закрылков, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Рейс Москва-Ухта вернулся во Внуково, потому что сработал индикатор неубранного положения закрылков. Для безопасности пилот принял решение вернуться", - сказали в пресс-службе.
По словам представителя авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме, самолет исправен, однако перевозчик, согласно правилам, заменит воздушное судно.