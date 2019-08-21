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РИА Новости

Россия подготовит для Индии четырех космонавтов

18:13 21.08.2019 (обновлено: 18:15 21.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Тренажер динамических режимов полета ТДК -7СТ5 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Четыре индийских космонавта пройдут курс тренировок в российском Центре подготовки космонавтов, Россия также поставит Индии скафандры, кресла для экипажа и иллюминаторы для космического корабля, сообщается на сайте Роскосмоса.
"Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО "Главкосмос" и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК (Центре подготовки космонавтов - ред.) им. Ю.А.Гагарина", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.
В сообщении отмечается, что ожидается согласование контрактов на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии. Стороны также обсудили возможность проведения аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасания экипажа. Решение по этим вопросам должно быть принято до конца августа 2019 года.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.
Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т-11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма.
Международная космическая станция
13 августа, 10:10РИА Новости
Индия заказала в России оборудование для полета на орбиту своих космонавтов
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Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияИндияРИА Наука
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