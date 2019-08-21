В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти города Билефельд на западе Германии выплатят миллион евро тому, кто докажет, что в реальности Билефельда не существует, передает местная телерадиокомпания Власти города Билефельд на западе Германии выплатят миллион евро тому, кто докажет, что в реальности Билефельда не существует, передает местная телерадиокомпания WDR

По ее данным, подобным шутливым образом город хочет положить конец так называемому "заговору Билефельда", согласно которому на самом деле Билефельда не существует. Такая конспирологическая теория появилась в 1994 году в результате шутки студента из города Киль, Ахима Хельда.

"Мы с нетерпением ждем креативных доводов и уверены на 99,99%, что мы можем опровергнуть любое доказательство", - заявил глава маркетингового департамента города Мартин Кнабенрейх.

Отмечается, что "создатель" конспирологической теории высказался в поддержку акции. "Город тем самым показывает, что он с юмором относится к заговору Билефельда", - заявил Хельд.