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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В храме на Кубани вспоминают помощь и скорбят о погибшем меценате Абрамове

18:01 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. В храме в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов" в станице Приазовской на Кубани скорбят о погибшем в авиакатастрофе меценате, создателе Музея русской иконы Михаиле Абрамове, сообщил РИА Новости настоятель патриаршего подворья при храме отец Пантелеймон Гудин.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
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"Мы с уважением (относились к нему – ред.), молимся… Человек был хороший, переживаем все, скорбим. До сих пор в голове не укладывается, потому что я его с 2003 года знал… Он в Звенигороде помогал монастырю, когда я еще был там казначеем… Нам помогал. Очень активный человек, много добра людям сделал. Печально, что уходят такие люди", - сказал Гудин.
Абрамов - создатель Музея русской иконы. Как ранее рассказал его друг, заведующий отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексей Лидов, Абрамов возвращал в Россию уникальные работы, которые были похищены и вывезены на Запад. По его словам, многие выдающиеся иконы были возвращены в Россию из Европы, Абрамов считал музей своим главным детищем и вкладывал в него большие деньги.
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