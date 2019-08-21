В храме на Кубани вспоминают помощь и скорбят о погибшем меценате Абрамове

КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. В храме в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов" в станице Приазовской на Кубани скорбят о погибшем в авиакатастрофе меценате, создателе Музея русской иконы Михаиле Абрамове, сообщил РИА Новости настоятель патриаршего подворья при храме отец Пантелеймон Гудин.

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.

"Мы с уважением (относились к нему – ред.), молимся… Человек был хороший, переживаем все, скорбим. До сих пор в голове не укладывается, потому что я его с 2003 года знал… Он в Звенигороде помогал монастырю, когда я еще был там казначеем… Нам помогал. Очень активный человек, много добра людям сделал. Печально, что уходят такие люди", - сказал Гудин.