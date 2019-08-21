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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество

17:56 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров в Москве подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
"Были углубленно обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, намечены практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнерства. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияПолитика
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