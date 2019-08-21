Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров в Москве подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.

"Были углубленно обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, намечены практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнерства. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.