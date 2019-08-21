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РИА Новости

В Вологодской области вертолет зацепил ЛЭП и упал в реку

17:56 21.08.2019 (обновлено: 18:11 21.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, ведется поиск находившихся на борту воздушного судна людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе населенного пункта Сойволовская вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суда", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, спасатели уже организовали поиск людей, находившихся на борту вертолета. На восстановление энергоснабжения выехала аварийная бригада "Вологдаэнерго". К ликвидации последствий ЧП в настоящее время привлечены 44 человека и 15 единиц техники.
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МЧС РФВологодская областьПроисшествия
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