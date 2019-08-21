В Вологодской области вертолет зацепил ЛЭП и упал в реку

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области, ведется поиск находившихся на борту воздушного судна людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В районе населенного пункта Сойволовская вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суда", - сказал собеседник агентства.