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РИА Новости

Восьмилетний немец угнал машину родителей ради ночной поездки по автобану

17:52 21.08.2019
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© Fotolia / karelnoppeСкоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль
© Fotolia / karelnoppe
Скоростная автомагистраль. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик в Германии угнал автомобиль родителей, чтобы ночью прокатиться по автобану, сообщила в Facebook полиция города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Мальчик уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На автобане на скорости 140 километров в час ребенок уже не мог уверенно справляться с вождением и решил припарковаться.
Как передает телеканал n-tv, мальчик включил аварийный световой сигнал и дополнительно выставил предупредительный треугольник. Тем временем мать мальчика позвонила в полицию и сообщила о пропаже сына. По ее словам, мальчик регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками. На частной территории он уже управлял настоящим автомобилем, призналась женщина.
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Полиция быстро нашла ребенка и припаркованный автомобиль. "Я просто хотел немного покататься на машине", - сказал мальчик полицейским.
В результате поездки никто не пострадал, ущерба имуществу не нанесено.
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Северный Рейн-ВестфалияГерманияВ мире
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