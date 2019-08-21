Восьмилетний немец угнал машину родителей ради ночной поездки по автобану

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик в Германии угнал автомобиль родителей, чтобы ночью прокатиться по автобану, сообщила в Facebook полиция города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Мальчик уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На автобане на скорости 140 километров в час ребенок уже не мог уверенно справляться с вождением и решил припарковаться.

Как передает телеканал n-tv , мальчик включил аварийный световой сигнал и дополнительно выставил предупредительный треугольник. Тем временем мать мальчика позвонила в полицию и сообщила о пропаже сына. По ее словам, мальчик регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками. На частной территории он уже управлял настоящим автомобилем, призналась женщина.

Полиция быстро нашла ребенка и припаркованный автомобиль. "Я просто хотел немного покататься на машине", - сказал мальчик полицейским.