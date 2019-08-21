Памятник Солдату для Ржевского мемориала начали отливать в Подмосковье

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Александр Соболев. Отливка бронзовой фигуры Советского солдата для Ржевского мемориала началась в подмосковном Солнечногорске, передает корреспондент РИА Новости.

Фигура воина высотой 25 метров была вылеплена из глины скульптором Андреем Коробцовым. Затем она была разделена на 600 частей, которые отольют в бронзе по отдельности, а затем соберут вместе. Процесс проходит в литейном цеху мастерской известного скульптора Александра Рукавишникова. Окончательный монтаж будет проходить уже на площадке мемориала, на 10-метровом насыпном кургане близ федеральной трассы М9, у деревни Хорошево.

"Хочется порадоваться, что идеи, которые были выдвинуты, находят своё воплощение. Когда видишь всё в металле, уже ясно, что мемориал состоится, состоится эта бронзовая скульптура, которой, хочется верить, нет равных в мире по эмоциональному воздействию на зрителя", - отметил в ходе инспекционного визита в литейный цех госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Он рассказал журналистам, что все этапы подготовки скульптурной композиции тщательно отслеживаются, создание монумента идет точно по графику.

"Вызывает восхищение и уважение профессионализм людей, которые работают над этой бронзовой скульптурой. Мемориал должен быть готов хотя бы за пару недель до празднования 75-летия Победы, и тот график, который был свёрстан, выполняется точно", - заверил Рапота.

По его словам, большая подготовительная работа проводится сейчас также на месте установки монумента. Скульптура будет весить не менее 75 тонн, что подразумевает проведение сложных инженерных работ.

"Это памятник-реквием. По числу безвозвратных потерь, по своей значимости Ржевская битва сопоставима со Сталинградской. Огромное количество солдат и офицеров погибло в той битве, и, конечно, их память должна быть достойным образом увековечена", - заключил Рапота.

В свою очередь, руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова также указала на уникальность будущего памятника и выразила уверенность, что он будет готов в срок.

"Это очень сложное, уникальное техническое решение, позволяющее воплотить художественный замысел, согласно которому скульптура должна как бы парить над холмом. Таких памятников действительно в мире нет, и в этом плане мы первопроходцы", - сказала журналистам Усманова.

Она еще раз обратила внимание на то, что памятник создается без привлечения федеральных средств. По ее словам, более двух третей стоимости создания скульптуры перечислило Союзное государство, а остальное – это средства граждан.

"Мы видим не просто народную поддержку, но также, безусловно, и то, что памятник нужен людям, и они, внося свои пожертвования, хотят вписать в историю имена тех, кто своим ратным подвигом дали возможность состояться Великой Победе", - отметила Усманова.

Автор монумента Андрей Коробцов уточнил, что процесс отливки должен быть завершен до конца года. При этом окончательная сборка скульптуры должна завершиться в апреле 2020 года.

Мемориал Советскому солдату будет создан подо Ржевом в память обо всех погибших на этой территории в годы Великой Отечественной войны. Установка 25-метрового бронзового памятника планируется к 75-летней годовщине Великой Победы 9 мая 2020 года. Мемориальный комплекс, который станет одним из самых масштабных в России и Европе, будет возведен на месте кровопролитных боев 1942—1943 годов, около федеральной трассы М9 (Новорижское шоссе), у поворота на деревни Хорошево (210 километров от Москвы).

Ожесточенные бои по периметру Ржевско-Вяземского выступа шли 14 месяцев. Все это время группа армий "Центр" была связана боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. Безвозвратные потери советский войск составили 433 037 человек.

Вдохновением для авторов монумента Андрея Коробцова и Константина Фомина стали военные стихи — "Я убит подо Ржевом" Александра Твардовского и "Журавли" Расула Гамзатова.