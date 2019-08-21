Немецкая делегация надела футболки с надписью "Я люблю Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Представители немецкой делегации, находящиеся с визитом в Крыму, пришли на встречу с властями республики в футболках с надписью, символизирующей признание в любви к полуострову, передает корреспондент РИА Новости.

Представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек. В среду состоялся официальный прием делегации в крымском парламенте.

Спереди на футболках размещена надпись "Я люблю Крым" на немецком языке, а сзади более крупными буквами – на русском. При этом "люблю" изображено в виде сердца, одна часть которого раскрашена в цвета государственного флага ФРГ, вторая – России, между ними помещен голубь мира.

В комментарии РИА Новости глава делегации Дирк Нессениус пояснил: "У нас получилась надпись "Я люблю Крым". Мы выступаем за мир и дружбу через народную дипломатию". По его словам, Крым - замечательный самобытный регион, при этом особенно ему запомнилась поездка на катере вдоль побережья.