Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:48Z
https://ria.ru/20190821/1557756415.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/80/1557048047_0:732:2340:2048_1036x0_80_0_0_e01ceb5e11081f38fc5e1dfd7e656116.jpg
РИА Новости

Немецкая делегация надела футболки с надписью "Я люблю Крым"

17:48 21.08.2019
2567
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Представители немецкой делегации, находящиеся с визитом в Крыму, пришли на встречу с властями республики в футболках с надписью, символизирующей признание в любви к полуострову, передает корреспондент РИА Новости.
Представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек. В среду состоялся официальный прием делегации в крымском парламенте.
Порт в Севастополе
Вчера, 17:09РИА Новости
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Спереди на футболках размещена надпись "Я люблю Крым" на немецком языке, а сзади более крупными буквами – на русском. При этом "люблю" изображено в виде сердца, одна часть которого раскрашена в цвета государственного флага ФРГ, вторая – России, между ними помещен голубь мира.
В комментарии РИА Новости глава делегации Дирк Нессениус пояснил: "У нас получилась надпись "Я люблю Крым". Мы выступаем за мир и дружбу через народную дипломатию". По его словам, Крым - замечательный самобытный регион, при этом особенно ему запомнилась поездка на катере вдоль побережья.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
7960001
Обсудить 5
ГерманияКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
РИА
Новости
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Порт в Севастополе
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Лента
новостей
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Билефельдский замок
В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик
09:17В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Лента новостейМолния