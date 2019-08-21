К поискам девочки в Нижегородской области подключатся следователи из Москвы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Нижегородскую область для координации работы по поиску пятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, сообщается на сайте ведомства.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 1.:00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе проводятся масштабные поиски, в которых участвуют сотрудники МВД, СК, МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов, военнослужащие Росгвардии, лесники, охотники, местные жители. При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолеты.
"В Нижегородскую область, где 18 августа пропала 5-летняя девочка, выехали наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства для оказания помощи в поисках ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опытные следователи-криминалисты используют различную криминалистическую технику, в том числе световую башню и квадрокоптер.