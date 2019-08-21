Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:52Z
https://ria.ru/20190821/1557756323.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152348/71/1523487174_0:0:2656:1494_1036x0_80_0_0_6935dd70b19857c3b0aba495ca8e6fd5.jpg
РИА Новости

К поискам девочки в Нижегородской области подключатся следователи из Москвы

17:48 21.08.2019 (обновлено: 17:52 21.08.2019)
2170
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоисковая операция
Поисковая операция
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Нижегородскую область для координации работы по поиску пятилетней девочки, которая пропала в воскресенье, сообщается на сайте ведомства.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 1.:00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе проводятся масштабные поиски, в которых участвуют сотрудники МВД, СК, МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов, военнослужащие Росгвардии, лесники, охотники, местные жители. При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолеты.
"В Нижегородскую область, где 18 августа пропала 5-летняя девочка, выехали наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства для оказания помощи в поисках ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опытные следователи-криминалисты используют различную криминалистическую технику, в том числе световую башню и квадрокоптер.
Машины Центроспаса
Вчера, 10:07РИА Новости
Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя
301901
Обсудить 0
Следственный комитет РФНижегородская областьРоссия
Рекомендуем
Машины Центроспаса
Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя
РИА
Новости
Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки
В Нижегородскую область для поиска пропавшей девочки прибыли кинологи
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве начали проверку инцидента с поджогом мужчины
Лента
новостей
Galerina marginata
В Воронежской области десять человек погибли от отравления грибами
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео
Поиски пропавшего ребенка
Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Игрушка в палате детской больницы
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В спортклубе в Коломне разбился парашютист
Билефельдский замок
В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
07:26В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Лента новостейМолния