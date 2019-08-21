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РИА Новости

Силовики в среду выпустили по территории ДНР 11 мин, заявили в республике

17:47 21.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 11 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 16.10 до 16.30 (совпадает с мск) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка - Белая Каменка. Было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
В свою очередь в Управлении народной милиции ДНР призвали международных наблюдателей незамедлительно зафиксировать данный факт и передать все материалы в Минск для оперативного обсуждения в ходе переговоров.
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