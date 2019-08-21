Силовики в среду выпустили по территории ДНР 11 мин, заявили в республике

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 11 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 16.10 до 16.30 (совпадает с мск) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка - Белая Каменка. Было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.