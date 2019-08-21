Путин намерен обсудить с Ниинисте двустороннюю и международную проблематику

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает обсудить с президентом Финляндии Саули Ниинисте вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.

"Прежде всего, хочу, дорогой Саули, поблагодарить тебя за приглашение. Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с президентом Финляндии.

Путин подчеркнул, что Россия довольна уровнем отношений с Финляндией. "Контакты идут по всем линиям - по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям", - сказал президент РФ.

Путин выразил надежду, что в ходе переговоров в среду "удастся поговорить и по двусторонней повестке дня, и по международной проблематике".