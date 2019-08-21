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РИА Новости

Путин намерен обсудить с Ниинисте двустороннюю и международную проблематику

17:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает обсудить с президентом Финляндии Саули Ниинисте вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.
"Прежде всего, хочу, дорогой Саули, поблагодарить тебя за приглашение. Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с президентом Финляндии.
Путин подчеркнул, что Россия довольна уровнем отношений с Финляндией. "Контакты идут по всем линиям - по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям", - сказал президент РФ.
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Вчера, 17:40РИА Новости
Ниинисте внимательно следил за переговорами Путина и Макрона
Путин выразил надежду, что в ходе переговоров в среду "удастся поговорить и по двусторонней повестке дня, и по международной проблематике".
"По всем вопросам, которые представляют для нас взаимный интерес", - добавил глава государства.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияХельсинкиРоссияПолитика
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