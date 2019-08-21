В Курганской области в ДТП погибли две женщины и ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в среду в Курганской области, сообщила пресс-службе УГИБДД России по региону.

По данным УГИБДД, ДТП с участием Kia Rio и Kia Sportage произошло в 16.35 (14.35 мск) на 310-м километре автодороги "Иртыш".

"По предварительной информации, водитель Kia Rio 1960 года рождения, житель Варгашинского района, двигался в направлении города Кургана и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением жителя Тюменской области 1951 года рождения. В результате ДТП погибли два пассажира Kia Rio - мальчик 2010 года рождения и женщина 1957 года рождения, а также пассажирка второго автомобиля 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Все погибшие пассажиры располагались на заднем пассажирском сиденье своих автомобилей, уточняется в сообщении.

Водитель автомобиля Kia Rio и пассажирка второго автомобиля получили травмы и были госпитализированы в горбольницу № 2 Кургана, поясняется в сообщении.

Девочка 2015 года рождения, находящаяся в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье автомобиля Kia Rio, в ДТП не пострадала. Еще один пассажир этого автомобиля, подросток 2004 года рождения, находящийся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, был госпитализирован в медицинское учреждение, добавляет пресс-служба. Водитель второго автомобиля, житель Тюменской области, в ДТП не пострадал, сообщает УГИБДД.