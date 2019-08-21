Ниинисте внимательно следил за переговорами Путина и Макрона

Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Финляндия внимательно следила за переговорами президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые были позитивными, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

На встрече с президентом РФ в Хельсинки Ниинисте заметил, что в Финляндии внимательно следили за визитом Путина во Францию.

"Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - сказал президент Финляндии.