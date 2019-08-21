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РИА Новости

Ниинисте внимательно следил за переговорами Путина и Макрона

17:40 21.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Финляндия внимательно следила за переговорами президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые были позитивными, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
На встрече с президентом РФ в Хельсинки Ниинисте заметил, что в Финляндии внимательно следили за визитом Путина во Францию.
"Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", - сказал президент Финляндии.
В начале беседы он поприветствовал Путина на русском языке и заметил, что рад новой встрече.
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