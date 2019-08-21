Суд в Киеве обязал возбудить дело против омбудсмена Украины

Голуб: дела против Порошенко и Климкина – не только вопрос справедливости Суд в Киеве обязал возбудить дело против экс-президента Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб высказал мнение, что это тот самый случай, когда желание общества совпало с потребностью новой власти.