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РИА Новости

Суд в Киеве обязал возбудить дело против омбудсмена Украины

17:39 21.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины возбудить уголовное дело в отношении уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
В постановлении сообщается, что в суд поступила жалоба, в которой следователя Госбюро расследований обвинили в бездеятельности. В частности, по данным истца, следователь проигнорировал его заявление от 31 июля 2019 года о совершении преступления, предусмотренного статьей УК Украины "злоупотребление властью или служебным положением" украинским омбудсменом.
При этом детали возможного преступления в постановлении не указаны.
Суд жалобу удовлетворил и обязал Госбюро расследований возбудить дело против Денисовой по заявлению истца безотлагательно.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и президент Украины Петр Порошенко перед началом церемонии подписания в Киеве меморандума о расследовании крушения Boeing 777
Вчера, 11:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
Голуб: дела против Порошенко и Климкина – не только вопрос справедливостиСуд в Киеве обязал возбудить дело против экс-президента Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб высказал мнение, что это тот самый случай, когда желание общества совпало с потребностью новой власти.
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Людмила ДенисоваВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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