В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что на улице Касимовской неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия.

"По горячим следам сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий", - рассказал собеседник агентства.