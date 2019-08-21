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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

17:35 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее сообщалось, что на улице Касимовской неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия.
"По горячим следам сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий", - рассказал собеседник агентства.
Пострадавший мужчина госпитализирован, добавили в пресс-службе,.
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