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РИА Новости

В спортклубе в Коломне разбился парашютист

17:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Парашютист, у которого во время прыжка не раскрылся основной парашют, разбился в спортивном клубе в Коломне, сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка по факту гибели парашютиста, осуществлявшего любительский прыжок в районе городского округа Коломна Московской области", - сказала она.
По данным следствия, днем в среду мужчина, имевший опыт парашютирования, занимался с группой любительскими прыжками на территории авиационного спортивного клуба, расположенного в Коломне. Из-за отказа системы парашют не раскрылся, мужчина использовал запасной, однако уже на маленькой высоте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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