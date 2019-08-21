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РИА Новости

По оценке ОБСЕ, перемирие в Донбассе в основном соблюдается, заявил Грызлов

17:35 21.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области
Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МИНСК, 21 авг – РИА Новости. По оценке ОБСЕ, перемирие в Донбассе в основном соблюдается, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается. Однако за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований – и это в преддверии начала учебного года. Официальный Киев не спешит выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом", - сказал он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕДонбассБорис ГрызловРоссияВ мире
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