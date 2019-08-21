По оценке ОБСЕ, перемирие в Донбассе в основном соблюдается, заявил Грызлов

"На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается. Однако за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований – и это в преддверии начала учебного года. Официальный Киев не спешит выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом", - сказал он.