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РИА Новости

Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию

17:27 21.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
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Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате Контактной группы", - сказал он.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В самопровозглашённой ДНР заявили, что 1 августа украинские силовики применили ударный беспилотник на юге республики, пострадали три ополченца. Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске назвал это грубым нарушением минских соглашений и призвал к расследованию инцидента.
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