Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

"Сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате Контактной группы", - сказал он.