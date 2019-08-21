Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате Контактной группы", - сказал он.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. В самопровозглашённой ДНР заявили, что 1 августа украинские силовики применили ударный беспилотник на юге республики, пострадали три ополченца. Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске назвал это грубым нарушением минских соглашений и призвал к расследованию инцидента.