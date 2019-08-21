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РИА Новости

Ученые объяснили пользу отказа от курения

17:26 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗнак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Курильщики со стажем от двадцати лет могут снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, если откажутся от этой вредной привычки. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета Вандербильта (США), их исследование опубликовано в журнале JAMA.
Ученые проанализировали данные Фремингемского исследования сердца, длящегося более 60 лет. В выборку вошли 8770 человек, за которыми наблюдали в период, укладывающийся в промежуток с 1954 по 2014 годы.
Исследователей интересовала связь между отказом от курения и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анализ показал, что в течение первых пяти лет после избавления от вредной привычки риск патологий сердца снижается на 39%.
В то же время курильщикам может понадобиться до 25 лет после отказа для того, чтобы их риски болезней сердца были сопоставимы с уровнем тех, кто никогда не курил.
Коридор в больнице
20 августа, 03:27РИА Новости
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