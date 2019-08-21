Ученые объяснили пользу отказа от курения

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Курильщики со стажем от двадцати лет могут снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, если откажутся от этой вредной привычки. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета Вандербильта (США), их исследование опубликовано в журнале . Курильщики со стажем от двадцати лет могут снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, если откажутся от этой вредной привычки. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета Вандербильта (США), их исследование опубликовано в журнале JAMA

Ученые проанализировали данные Фремингемского исследования сердца, длящегося более 60 лет. В выборку вошли 8770 человек, за которыми наблюдали в период, укладывающийся в промежуток с 1954 по 2014 годы.

Исследователей интересовала связь между отказом от курения и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анализ показал, что в течение первых пяти лет после избавления от вредной привычки риск патологий сердца снижается на 39%.