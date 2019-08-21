Двое жителей Башкирии получили условные сроки за самосуд над подростком

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двое мужчин в Башкирии получили условные сроки за похищение соседского мальчика, которого они заподозрили в краже телефона, после чего увезли в лес и оставили там, привязав к дереву, сообщает в среду СК РФ.

Следствие и суд установили, что один из осужденных заподозрил 13-летнего подростка, живущего по соседству, в краже мобильного телефона и обратился в полицию. Однако мужчина решил сам уличить соседа в краже, днем 24 октября 2018 года он и его знакомый пришли домой к мальчику, чтобы тот им признался. Когда мальчик отказался, мужчины забрали подростка из дома и на автомобиле отвезли в лесопосадку недалеко от их села, где привязали к стволу дерева, после чего уехали, оставив подростка в лесу. Он сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в правоохранительные органы.