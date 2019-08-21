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РИА Новости

Двое жителей Башкирии получили условные сроки за самосуд над подростком

17:25 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двое мужчин в Башкирии получили условные сроки за похищение соседского мальчика, которого они заподозрили в краже телефона, после чего увезли в лес и оставили там, привязав к дереву, сообщает в среду СК РФ.
"Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям Белебеевского района 41 и 35 лет", - говорится в сообщении. Они обвиняются по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Суд приговорил старшего из них к 5,5 года условного лишения свободы, а его подельника - к пяти годам.
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Следствие и суд установили, что один из осужденных заподозрил 13-летнего подростка, живущего по соседству, в краже мобильного телефона и обратился в полицию. Однако мужчина решил сам уличить соседа в краже, днем 24 октября 2018 года он и его знакомый пришли домой к мальчику, чтобы тот им признался. Когда мальчик отказался, мужчины забрали подростка из дома и на автомобиле отвезли в лесопосадку недалеко от их села, где привязали к стволу дерева, после чего уехали, оставив подростка в лесу. Он сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в правоохранительные органы.
Отмечается, что подсудимые вину в преступлении не признали.
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