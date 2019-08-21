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РИА Новости

В Нижегородскую область для поиска пропавшей девочки прибыли кинологи

17:23 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки
Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки в учебно-тренировочном центре пожарно-спасательной службы Москвы в деревне Апаринки. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Группа кинологов с пятью собаками прибыли в Нижегородскую область для оказания помощи в поисках девочки, пропавшей в лесу трое суток назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14.00. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках девочки были задействованы около тысячи человек - сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолеты.
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Вчера, 10:07РИА Новости
Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя
"Сегодня в Нижегородскую область приехали сотрудники кинологической службы МЧС России в Республике Татарстан. Специалисты-кинологи и пять собак будут помогать в поисках пропавшей девочки", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве добавили, что водолазы продолжают обследовать водоемы Вознесенского района. В частности, они проверили три водоема и пойму реки Сейма.
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МЧС РФНижегородская областьТатарстанРоссияПроисшествия
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