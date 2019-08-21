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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда Иран может освободить танкер Stena Impero

17:22 21.08.2019
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© Mehr News Agency/Morteza AkhoondiИранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
© Mehr News Agency/Morteza Akhoondi
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Директор Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) Дэн Смит (Dan Smith) полагает, что уже в ближайшее время можно ожидать освобождения танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании.
"Да, я подозреваю, что они (иранская сторона) работают над этим прямо сейчас. У меня нет информации о деталях, но я уверен, что они пытаются ускорить процесс. Точно так же как в ситуации с судном, захваченным в Гибралтаре, должен пройти юридический процесс, который занимает определенное время. В то же время очевидно, что правительство Ирана хочет максимально снизить напряжение, и это означает максимальное ускорение процесса освобождения танкера", - сказал Смит РИА Новости.
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Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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