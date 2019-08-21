Эксперт рассказал, когда Иран может освободить танкер Stena Impero

"Да, я подозреваю, что они (иранская сторона) работают над этим прямо сейчас. У меня нет информации о деталях, но я уверен, что они пытаются ускорить процесс. Точно так же как в ситуации с судном, захваченным в Гибралтаре, должен пройти юридический процесс, который занимает определенное время. В то же время очевидно, что правительство Ирана хочет максимально снизить напряжение, и это означает максимальное ускорение процесса освобождения танкера", - сказал Смит РИА Новости.